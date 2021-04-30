EDİRNE'DE 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE DENETİMLER ARTTIRILDI
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EDİRNE'DE 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE DENETİMLER ARTTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' sürecinde denetimler devam ediyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' sürecinde denetimler devam ediyor.

Keşan'da, polis ekipleri, şehir merkezinde yasak olmasına rağmen araçlarıyla dışarı çıkan vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, araçlarıyla izin belgesi olmadan dışarı çıkanlar ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere cezai işlem uyguladı. Ekipler ayrıca dışarda olan bazı vatandaşlar ile Cuma namazı sonrası avlularda bekleyenleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Polis, mahalle aralarında da kısıtlamaya yönelik anonslar yaptı. Öte yandan kısıtlama kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği belirlenen iş yerlerine de tutanak düzenlenerek, kapatıldı. Seyahat kısıtlaması kapsamında şehirlerarası yollarda da oluşturulan noktalarda polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

'HALKIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRLERİ ALDIK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, tam kapanma sürecinde belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını ve vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, '2 haftalık kapanma döneminde ilçe halkımızın mağdur olmaması için gerekli her türlü tedbiri aldık. Bu süreçte hizmetlerimizi de aksatmadan sürdüreceğiz. Özellikle Ramazan ayını da göz önünde bulundurarak sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kronik rahatsızlığı olan, yaşlı ve evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Tam kapanma süresince evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar ve yalnız yaşayanların acil ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından öncelikli olarak karşılanacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan Ramazan kolisi ve müzisyen ile hamallar başta olmak üzere bu süreçte çalışamayan vatandaşlarımıza maddi desteği de sürdürüyoruz. Kapanma döneminde ilçe halkımızın mağdur olmaması için gerekli her türlü tedbirleri aldık. Keşan Belediyesi olarak koronavirüs salgının ilk gününde başlattığımız mücadele ve aldığımız tedbirleri bu süreçte de kesintisiz devam ettireceğiz' dedi.

EDİRNE'DE 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE DENETİMLER ARTTIRILDI
EDİRNE'DE 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE DENETİMLER ARTTIRILDI
EDİRNE'DE 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE DENETİMLER ARTTIRILDI
EDİRNE'DE 'TAM KAPANMA' NEDENİYLE DENETİMLER ARTTIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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