Edirne'de takside yolculuk eden şüphelinin çantasında 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'de, ihbar üzerine durdurulan takside yolculuk yapan şüphelinin çantasında 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de, ihbar üzerine durdurulan takside yolculuk yapan şüphelinin çantasında 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Mescit Mahallesi'nde bir taksiyi durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan şüpheli S.C'nin omuz çantasında yapılan aramada 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli S.C, göz altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar