Edirne'de takside üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Edirne'de takside üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

14.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:36
Edirne'de takside üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de takside üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

Edirne'de takside üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimleri sırasında bir taksiyi durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan şüpheli A.Ç'nin üzerinde 64 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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