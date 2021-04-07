Edirne'de taksi otomobile çarptı : 1 yaralı
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Edirne'de taksi otomobile çarptı : 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'de taksi otomobile çarptı : 1 yaralı

Edirne'de taksinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'de taksinin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

C. B.'nin kullandığı 22 T 0115 plakalı otomobil, Lozan Caddesi'nde aynı yönde seyreden S.D. idaresindeki 22 ABP 658 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan yolculardan M. C., yaralandı.

Yaralı M.C, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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