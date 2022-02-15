Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA, Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:

Edirne'de, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan Y.B yönetimindeki 22 BH 789 plakalı otomobille, O.B idaresindeki 22 T 0306 plakalı taksi çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı O.B, olay yerindeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Atatürk Bulvarı, Edirne, Taksi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title