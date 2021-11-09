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Edirne'de taklit ürünler ele geçirildi

AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'de taklit ürünler ele geçirildi

Edirne'de ünlü markalara ait taklit ürünler ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de ünlü markalara ait taklit ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında verilen arama kararına istinaden, taklit ürün satışına yönelik çalışma başlattı.

Kentte 9 iş yerinde yapılan aramada ünlü markaların logolarının basıldığı 106 oto aksesuarı ile 29 tekstil ürünü ele geçirildi.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri
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