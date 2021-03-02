Edirne'de tahrip edilen spor tesisinin işlevsel hale getirilmesi talep edildi
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Edirne'de tahrip edilen spor tesisinin işlevsel hale getirilmesi talep edildi

02.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:06
Edirne'de tahrip edilen spor tesisinin işlevsel hale getirilmesi talep edildi

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Menzilahır Mahallesi'nde bulunan spor tesisinin tahrip edildiğini belirtti.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Menzilahır Mahallesi'nde bulunan spor tesisinin tahrip edildiğini belirtti.

Şallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahalle gençlerinin spor yaptığı Saray Spor Tesisleri'nin kişi veya kişilerce tahrip edilmesi sonucu kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Tesisin son durumunun üzüntü verici olduğunu belirten Şallı, "Bazı kişi ve kişiler bu binayı yağmalayarak, talan ettiler. Edirne'nin en iyi örneklerinden biri olan bu tesisin bu hale getirilmesine karşı büyük bir üzüntü içerisindeyim. Bir dönem Roman çocukları için sosyal entegrasyonun gerçekleştirilmesi ve hayattaki bazı olumsuzlukları da giderebilmek için bu bina bizim adımıza çok değerliydi. Şu anda içler acısı bir durumda." dedi.

Gençlerin spor yaptığı alanın işlevsel hale getirilmesini istediklerini aktaran Şallı, "Devletimizin olanaklarıyla yapılan bu tesiste maalesef burası sahipsiz kaldı. Burayı talan ettiler. Biz bu tesislerimizin yeniden işlevsel hale getirilmesini Edirne Valimizden rica ediyoruz. Kendisinin de bu konuda bize sahip çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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