Edirne'de suyla kaplı tarlalar buz tuttu - Haberler
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Edirne'de suyla kaplı tarlalar buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Güncel

Edirne'de suyla kaplı tarlalar buz tuttu Edirne'de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte suyla kaplı tarlalar buz tuttu, süs havuzları dondu.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de suyla kaplı tarlalar buz tuttu

EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte suyla kaplı tarlalar buz tuttu, süs havuzları dondu.

Edirne'de geçen haftalarda etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı tarlalarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye düşmesiyle birlikte suyla kaplı tarlalar ve Tunca Nehri kenarında bulunan tarım arazilerinde ekili ürünler buz tuttu. Tarlaların yanı sıra kent merkezinde bulunan süs havuzları da buz tuttu.

Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklığının öğle saatlerinden itibaren daha da düşeceği ve Edirne genelinde bir hafta süreyle soğuk hava dalgasının etkili olacağı öngörülüyor.

Edirne'de suyla kaplı tarlalar buz tuttu

Edirne'de suyla kaplı tarlalar buz tuttu

Edirne'de suyla kaplı tarlalar buz tuttu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri

Edirne, su, Güncel, Haber

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