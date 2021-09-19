Edirne'de, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar bisikletlerini balon ve çeşitli objelerle süsledi.

Organizasyon sorumlusu Esranur Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek olduğunu söyledi.

Kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı taleplerini dile getirdiklerini belirten Demircan, "Biz binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını istiyoruz. Tura katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Demircan, turun bu yıl dünyada 30 ülkede 150 şehirde eş zamanlı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından, erkeklerin de aralarında yer aldığı yaklaşık 60 bisikletli, Saraçlar Caddesi'ni geçerek turun sonlanacağı Edirne Garına ulaştı.