Edirne'de süs havuzları buz tuttu - Haberler
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Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

HAVA sıcaklığının geceleri eski 8 dereceye düştüğü Edirne'de, süs havuzları buz tuttu.

EDİRNE (DHA) - HAVA sıcaklığının geceleri eski 8 dereceye düştüğü Edirne'de, süs havuzları buz tuttu.

Edirne, son 2 gündür Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Dünkü kar yağışının ardından kentte, dondurucu soğuklar etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının geceleri eksi 8 dereceye düştüğü kentte, süs havuzları dondu. Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş olduğu görüldü. Meteoroloji yetkilileri, kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.


Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

Edirne'de süs havuzları buz tuttu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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