EDİRNE (DHA) - HAVA sıcaklığının geceleri eski 8 dereceye düştüğü Edirne'de, süs havuzları buz tuttu.

Edirne, son 2 gündür Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Dünkü kar yağışının ardından kentte, dondurucu soğuklar etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının geceleri eksi 8 dereceye düştüğü kentte, süs havuzları dondu. Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş olduğu görüldü. Meteoroloji yetkilileri, kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.