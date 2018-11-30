Edirne'de Sürücülere Kış Lastiği Uyarısı

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ticari araçlar için yarın başlayacak kış lastiği uygulaması nedeniyle TEM gişeleri mevkiinde uygulama yaparak sürücülere uyarılarda bulundu. Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 625 lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatan polis, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlıyor. Bu nedenle Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri TEM'in Edirne gişeler mevkiinde kontrol noktası kurarak sürücülere uyarılarda bulundu. Durdurulan sürücülere polis ekiplerince uygulamanın yarın başlayacağı ve kış lastiği takmayanlara 625 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Konuyla ilgili bilgilendirme broşürü dağıtılan sürücülerden Erkan Koçar, kontrolleri desteklediğini ifade ederek, "Kış lastiği uygulaması yarın başlayacak. Bizimde şirketimiz bu konuda lastik değişimini hemen yaptırıyor. Biz sürücüler olarak bu tür uygulamaların önemli olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz. Önce kendi canımızı, sonra da diğer sürücülerin canlarını düşünerek kış lastiği takmamız gerekiyor" dedi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelerek İstanbul'a ihracat yükü taşıyan sürücüleri durduran polis ekipleri, Bulgarca uyarılarda bulunarak uygulamanın yarın başlayacağını ve kış lastiği takmaları gerektiğini anlattı.

- Edirne