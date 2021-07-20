Edirne'de sürücüler hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı
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Edirne'de sürücüler hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı

Edirne'de sürücüler hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de trafik ekipleri, kolonya ve lokum ikramında bulundukları sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Edirne'de trafik ekipleri, kolonya ve lokum ikramında bulundukları sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde oluşturdukları kontrol noktasında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların Kurban Bayramı'nı kutladı, kolonya ve lokum ikram etti.

Sürücülere hız limitlerine uymaları, yorgun yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığına da baktı.

Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcuları uyaran trafik ekipleri, takanlara duyarlılığı için teşekkür etti.

Trafik ekiplerinin kolonya ve lokum ikramına teşekkür eden sürücü ve yolcular da kazaların önlenmesi açısından kontrollerin önemli olduğunu belirtti.

Hollanda'dan gelen Soner Topuz, gazetecilere, ailece emniyet kemeri taktıklarını, kolonya ve lokum ikramından memnun olduklarını söyledi.

Edirneli Soner Hepgüler de uygulamaların faydalı olduğunu, sürücülerin denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Almanya'dan gelen Cemil Özden de memleketine gitmeden önce Edirne'de bir gün konakladığını, uygulamaların kuralların hatırlatılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Edirne'de sürücüler hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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Edirne'de sürücüler hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı - Haberler
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