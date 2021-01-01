Edirne'de şüpheli araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi
01.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:28
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 17 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta 17 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 17 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler A.C.Y, U.Y, M.Ş.S ve R.P. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar