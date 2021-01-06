Edirne'de sulama kanalları imece usulü ile inşa ediliyor
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Edirne'de sulama kanalları imece usulü ile inşa ediliyor

06.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:38
Edirne'de sulama kanalları imece usulü ile inşa ediliyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarımsal sulama için ihtiyaç duyulan su kanalları, devletin sağladığı malzeme desteği ve köylülerin imece usulü çalışmasıyla yapılıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarımsal sulama için ihtiyaç duyulan su kanalları, devletin sağladığı malzeme desteği ve köylülerin imece usulü çalışmasıyla yapılıyor.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Sığırcılı ve Çakmak köylerine, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında ayrılan bütçe ve köyde yaşayan vatandaşların destekleriyle beton su kanalları inşa ediliyor.

Çalışmaya kaymakamlık tarafından hazır beton katkısı verilirken işçilik ve diğer masraflar imece usulüyle karşılanıyor.

Su kanallarını inceleyen Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, devlet millet iş birliğinde ihtiyaç duyulan çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti.

Sığırcılı köyünde 1500 metre uzunluğunda beton sulama kanalı yapımına başlandığını aktaran Erdoğan, kaymakamlık olarak çalışmalara sadece hazır beton katkısında bulunduklarını, işçilik ve diğer masrafların köy bütçesi ile vatandaşlar tarafından karşılandığını bildirdi.

Erdoğan, Çakmak köyüne 3 bin 200 metre uzunluğunda beton sulama kanalı yapılmasını KÖYDES planlamasına dahil edeceklerini kaydetti.

Kaymakam Erdoğan yetkililerle, Meriç Nehri seddesinde patlayarak Çakmak köyü ovasına kumların girmesine sebep olan alanda da incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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