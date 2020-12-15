Edirne'de sulama kanalı yakınında erkek cesedi bulundu
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Edirne'de sulama kanalı yakınında erkek cesedi bulundu

15.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:17
Edirne'de sulama kanalı yakınında erkek cesedi bulundu

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde sulama kanalı yakınlarında avcılar, 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu.

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde sulama kanalı yakınlarında avcılar, 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu. Yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Subaşı beldesindeki Meriç Nehri sulama kanalı mevkiine giden avcılar, yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bulunamadı. Yapılan ilk incelemede cesedin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 30-35 yaşlarında bir kaçak göçmene ait olabileceği değerlendirildi. Ceset, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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