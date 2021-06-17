Edirne'de sulak alanlarda temizlik yapan çocuklar çevreye duyarlı olunması mesajı verdi
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Edirne'de sulak alanlarda temizlik yapan çocuklar çevreye duyarlı olunması mesajı verdi

Edirne'de sulak alanlarda temizlik yapan çocuklar çevreye duyarlı olunması mesajı verdi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'nin Enez ilçesinde "Temiz Sular – Temiz Karadeniz Havzası Günü" etkinliği kapsamında çevre gönüllüsü çocuklar lagün gölü çevresinde temizlik yaptı.

Edirne'nin Enez ilçesinde "Temiz Sular – Temiz Karadeniz Havzası Günü" etkinliği kapsamında çevre gönüllüsü çocuklar lagün gölü çevresinde temizlik yaptı.

Sulak alanların ve denizlerin kirleticilerden korunması amacıyla Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'de AB projeleri kapsamında BioLearn Projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Enez Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğünce ilçedeki Gençlik Parkı'nda yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla geri dönüşüm atölyesi, resim sergisi, yüz boyama ve müzik etkinlikleri düzenlendi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemini yakınan takip ettiklerini söyledi. Bu problemin kendilerini üzdüğünü belirten Göktaş, "İnsanoğlu çevresine ne kadar duyarsız kalırsa çevre de insanoğluna o kadar duyarsız kalır. Bizler çevresine duyarlı, hassas bir nesil yetiştirebilmek için tüm arkadaşlarımızla beraber karınca kararınca mücadele vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

DKMP 1. Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Ceyhan ve Edirne DKMP Şube Müdürü Kerim Yapça da projeyle ilgili bilgi verdi.

Buradaki programdan sonra öğrenciler lagün gölü çevresinde çöp toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi.

Proje Koordinatörü Remziye Irmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara atılan bir çöpün geri dönüşümle değerleneceğini gösterdiklerini söyledi. Çocuklara etkinliklerle doğa bilinci de kazandırdıklarını anlatan Irmak, "Çocuklarımız göl çevresinde çöpler topladı. Burada doğa bilinci de kazandılar. Ayrıca atılan bir plastik şişenin saksı yada kalemlik olabileceğini yada oyuncak olabileceğini onlara öğrettik." diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Deren Göl de doğayı kirletenlerin uyarılması gerektiğini ifade etti. Lagün gölü çevresinde plastik atıklar topladıklarını anlatan Göl, "Doğayı kirletmemeliyiz. Doğa kirliliği kötü sonuçlara neden oluyor. Sularımızda müsilaj oluşuyor. Müsilaj olmaması için doğayı kirletmemeliyiz. İnsanlar sahilleri, gölleri kirletmeseydi müsilaj oluşmayacaktı. Lütfen doğaya çöpleri atmasınlar." dedi.

Öğrencilerden Emir Yiğit Kireç, doğanın temiz tutulması gerektiğini belirterek, "Herkes duyarlı olur ve doğaya saygılı davranırsa daha temiz bir dünyada yaşarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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