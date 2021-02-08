Edirne'de su giderine uyuşturucu sakladığı tespit edilen zanlı tutuklandı
Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda su giderine uyuşturucu sakladığı tespit edilen zanlı tutuklandıUzunköprü Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından şüpheli İ.D'nin kullandığı metruk binaya operasyon gerçekleştirdi.
Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda su giderine uyuşturucu sakladığı tespit edilen zanlı tutuklandı
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından şüpheli İ.D'nin kullandığı metruk binaya operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, metruk binanın odasındaki su giderinin içerisi sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.D, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar