Edirne'de STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Edirne'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan mesajında, kadınların hak arayışını basın mensupları olarak desteklediklerini belirtti.

Kadınlara karşı işlenen suçların her geçen gün arttığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hiç değilse bugün kadınları dinleyelim ve ne istediklerine bir kulak verelim. Biz erkekler olarak belki de bugün kadınlarımızdan öğreneceğimiz çok şey vardır. Kadınlarımızın hak arayışlarında her zaman destekçisi olan basın, bugün ve bugünden sonra yine onların yanında yer alacaktır. Bu duygu ve düşünlerimle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım."

EGD Başkanı Derya Sarılarlı

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarılarlı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarılarlı mesajında, basın sektöründe çok sayıda kadınının erkek meslektaşlarından eksik kalmayacak şekilde görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirtti.

Türk kadınının, Edirne basınında ve diğer alanlarda yer almaya devam ederek ülkenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Türk kadınının toplumun her katmanında, iş dünyasının her alanında yerini almasında en önemli etken kuşkusuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Dünyada en erken kadına seçme ve seçilme hakkı tanınması, iş dünyasında yer almasına olanak sağlayan kanunların çıkarılması konusunda Atatürk unutulmamalıdır. Günümüzde kadına karşı yaygınlaştığına şahit olduğumuz şiddetin de sona ermesini bu vesileyle bir kez daha talep ediyoruz. Tüm kadınların, dolayısıyla meslektaşımız kadınlarımızın sadece bugün değil her gün gönlümüzde olduklarını ifade etmek isterim."

EDGED Başkanı Veysel Güner

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner mesajında, kadınların hayatın olmazsa olmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Dünyayı daha yaşanabilir kılan kadınlara çok şey borçlu olunduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Şu yalın gerçeği unutmayalım ki kadın, aile ve toplumsal ilişkilerin direği ve vazgeçilmez noktasıdır. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınların tam anlamıyla izi görülüp sesi duyulacaksa kadına karşı şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli hedef olmalıdır.

Kadınlarımızın muhatap olduğu ve bizleri son derece kaygılandıran insanlık dışı muamelelerin tamamen yok edilmesi için başta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir.

Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir gerçeğini Zübeyde annemiz ile yaşamış bir ülke olarak Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözünün ışığında kadınlarımızın emeği ve cesareti ile tüm hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, nerede yaşarsa yaşasın tüm kadınlara en iyi dileklerimi sunuyorum. Aziz şehitlerimizin annelerine en derin saygılarımı bildiriyor, vatanı uğruna şehit olan, şiddet ve cinayete kurban giden tüm kadınlarımızı rahmetle anıyorum."

ETB Başkanı Özay Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği, duyarlılığı ve şefkati temsil eden kadınlarımızın, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri çocuklarımızla daha iyi bir geleceğe sahip olacağımız inancındayız. Tüm bu duygularla başta kurumumuzda çalışan değerli kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız."

