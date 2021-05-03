Edirne'de soya fasulyesi üretimini yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere soya tohumu dağıtıldı

Edirne'de, soya fasulyesi üretimini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere 3 tondan fazla soya tohumu dağıtıldı, tohumlar toprakla buluşturuldu.

Edirne'de, soya fasulyesi üretimini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere 3 tondan fazla soya tohumu dağıtıldı, tohumlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında Süloğlu ilçesinde 13 üreticiye yüzde 75 hibeli tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın katıldığı törende çiftçilere 3 ton 125 kilogram tohum dağıtılırken, tohumlar törenin ardından tarlalara ekildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, ilçede ilk olarak 2 yıl önce soya fasulyesi denemesi yapıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını ifade etti.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde bitkisel üretimi artıracak projeler hazırladıklarını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca 7 proje onaylanmış ve projelere toplamda 1 milyon 412 bin 350 lira katkı sağlanmıştır. Bu kapsamda ilk olarak Süloğlu ilçemizde 2 yıl öncesinde denemelerini de yapıp iyi sonuçlar aldığımız soya fasulyesinin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için 13 üreticimize 322 dekar alanda ekilmek üzere 3 ton125 kilogram yüzde 75 hibeli soya tohumu dağıtımını gerçekleştirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar