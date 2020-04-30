Edirne'de sosyal mesafeli "1 Mayıs"
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Edirne'de sosyal mesafeli "1 Mayıs"

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de sosyal mesafeli
30.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:08

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası üyeleri Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Maske kullanan sendika üyeleri, sosyal mesafeye kuralına da uydu.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, burada yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ı kitlesel kutlama imkanı olmadığını söyledi.

Bu zor günlerin önlemlere uyularak atlatılacağını belirten Promet, şunları kaydetti:

"Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne geleceğine yürekten inanıyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara, 'örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diyoruz. 'Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye' diyoruz. Zor günler geçsin sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler coşacak, güzel günler gelecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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