Son Dakika | "Sosyal mesafe" ihlaline izin yok
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Son Dakika | "Sosyal mesafe" ihlaline izin yok

08.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:51

Son dakika haberler... Edirne'de polis ekipleri, PTT ve bankaların önünde oluşan sırada sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlara uyarılarda bulunarak, kuralların çiğnenmesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Edirne'de polis ekipleri, PTT ve bankaların önünde oluşan sırada sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlara uyarılarda bulunarak, kuralların çiğnenmesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kentin insan kalabalığı yoğun olduğu caddelerinden Saraçlar Caddesi'nde PTT ve bankaların önünde oluşan yığılmalarda vatandaşlar, zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ediyor.

Polis, vatandaşları sık sık uyararak mesafe kuralı ihlalinin önüne geçmeye gayret ediyor.

Vatandaşlardan Hasan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Halkımız kurallara uymalı, uyulmadığı takdirde yine problemlerle karşılaşırız." dedi.

Son Dakika | 'Sosyal mesafe' ihlaline izin yok
Son Dakika | 'Sosyal mesafe' ihlaline izin yok
Son Dakika | 'Sosyal mesafe' ihlaline izin yok
Son Dakika | 'Sosyal mesafe' ihlaline izin yok

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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