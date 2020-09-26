Son cemaat yerinde şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi
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Son cemaat yerinde şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi

26.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:53
Son cemaat yerinde şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi

Edirne'de son cemaat yerinde şehit mezarı bulunan tarihi İsmail Ağa Camisi restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Edirne'de son cemaat yerinde şehit mezarı bulunan tarihi İsmail Ağa Camisi restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sarayiçi bölgesine yakın konumda Baruthane mevkisindeki Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış hayırseverliği ile bilinen İsmail Ağa tarafından kendi adıyla yaptırılan tek minareli, kare yapılı caminin restorasyonu tamamlandı.

Cami, bir özelliği ile diğer camilerden ayrılıyor.

İsmail Ağa Camisi son cemaat yerinde bir şehit mezarı yer alıyor. Yaklaşık 30 - 40 kişinin namaz kılabildiği caminin iç tarafı dolduğunda namazlar şehit kabri etrafında kılınıyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine, İsmailağa Camisindeki restorasyon çalışmalarının 2 yılda tamamlandığını söyledi.

1440-1450 yıllarında yapıldığı tahmin edilen caminin restorasyonunun ardından çok güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Güneren, "Camimizde taş temizliği ve güçlendirmeler yapıldı. Cami içerisinde kadınlar mahfili yoktu, projeyle bu bölüm de eklendi. Bahçesi, abdest alma mekanları yenilendi. Camimiz vatandaşlarımızın ibadetine açıldı." dedi.

Cami bahçesinde şehit kabri

İsmail Ağa Camisi'nin daha önce pek rastlamadıkları bir özelliğe sahip olduğunu aktaran Güneren, caminin son cemaat yerinde bir şehit kabri olduğunu söyledi.

Şehit mezarının baş taşından döneme ilişkin bazı bilgilere ulaştıklarını anlatan Güneren, "Cami bahçesinde bir şehit kabri yer alıyor. Kabirdeki baş ve ayak taşının çok fazla deforme olduğunu gördük. Baş taşı nitelikli bir taş. Dönem olarak 15. yüzyıla işaret ediyor. Dolayısıyla bir şehidin buraya defnedildiği veya bir şehit mezarının sonradan cami bahçesine nakledildiğini görüyoruz. Bu, camilerde çok fazla karşılaştığımız bir durum değil." diye konuştu.

Son cemaat yerinde şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi
Son cemaat yerinde şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi
Son cemaat yerinde şehit kabri bulunan tarihi cami restore edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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