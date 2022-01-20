Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü - Haberler
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Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull, yavrularıyla barınağa götürüldü.

EDİRNE (AA) - Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull, yavrularıyla barınağa götürüldü.

Umurbey Mahallesi Tavanlıçeşme Sokak'ta pitbull cinsi köpeğin başıboş gezdiğini görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekipleri sevk edildi.

Köpek, görevlilerce iğne yardımıyla uyutuldu.

Bu arada mahalle sakinlerinden G.M, sahipsiz köpeğe yavrularını beslemek için sahip çıktığını belirterek, saldırgan olmadığını söyledi.

Uyuşturulan köpek ve kulübedeki iki yavrusu, sahipsiz oldukları için ekiplerce barınağa götürüldü.

Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

Edirne Belediyesi, Sokak Hayvanları, Edirne, Polis, Güncel, Haber

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