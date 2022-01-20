Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'de sokakta başıboş bulunan pitbull, yavrularıyla barınağa götürüldü.

Umurbey Mahallesi Tavanlıçeşme Sokak'ta pitbull cinsi köpeğin başıboş gezdiğini görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı ekipleri sevk edildi.

Köpek, görevlilerce iğne yardımıyla uyutuldu.

Bu arada mahalle sakinlerinden G.M, sahipsiz köpeğe yavrularını beslemek için sahip çıktığını belirterek, saldırgan olmadığını söyledi.

Uyuşturulan köpek ve kulübedeki iki yavrusu, sahipsiz oldukları için ekiplerce barınağa götürüldü.