Edirne'de sokak kedileri "konak" sahibi oldu
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Edirne'de sokak kedileri "konak" sahibi oldu

31.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:08
Edirne'de sokak kedileri

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak kedileri için "kedi konakları" inşa edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak kedileri için "kedi konakları" inşa edildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, zor ve soğuk hava şartlarında sokak kedilerinin barınmaları için yuva yaptı.

Şehitlik Parkı'na konulan, yerden yaklaşık 1,5 metre yükseklikte ve 4 bölmesi bulunan "kedi konakları"nın yanına besleme odakları ve su kapları yerleştirildi.

Gerçekleştirilen çalışmayı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sokak kedileri için sıcak bir yuva oluşturduklarını belirtti.

Sokak hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Helvacıoğlu, "Sokak kedilerimizi 'konak' sahibi yaptık. Şehitlik Parkı'mızda kedilerimiz için kedi konakları oluşturduk. Can dostlarımızın her zaman yanında olmaya, onların yaşam haklarını korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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