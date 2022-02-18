Edirne'de sokak hayvanları yararına tiyatro oyunu sahnelenecek - Haberler
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Edirne'de sokak hayvanları yararına tiyatro oyunu sahnelenecek

AA, Cihan Demirci - Kültür Sanat
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Edirne'de sokak hayvanları yararına tiyatro oyunu sahnelenecek

Edirne'nin Keşan ilçesinde "Geçmiş zaman olur ki" adlı tiyatro oyunu sokak hayvanları yararına sahnelenecek.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde "Geçmiş zaman olur ki" adlı tiyatro oyunu sokak hayvanları yararına sahnelenecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonunda 26 Şubat Cumartesi saat 20.00'de perde" diyecek.

Münir Canar'ın yazdığı, Burak Fındıkçı'nın yönettiği 1 perdelik, 1 saat 10 dakika sürecek oyun, sokak hayvanları yararına oynanacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu Keşan Belediyesi, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği, Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği işbirliğiyle gerçekleşecek oyunun biletleri Keşan Belediyesi Sanat Merkezinden temin edilebilecek.

AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat

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