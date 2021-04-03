Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı

Edirne'de, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Edirne'de, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ve Bir El Bin Nefes Derneği'nin işbirliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

"Her şey sevgiyle başlar" sloganıyla üçüncüsü düzenlenen etkinliğe katılan dernek üyeleri, eski çöp depolama bölgesindeki alana sokak hayvanları için yaklaşık 35 kilogram köpek maması bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci