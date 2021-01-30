Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı

Edirne'de sokak hayvanlarına mama ve yem bırakıldı.

Edirne'de sokak hayvanlarına mama ve yem bırakıldı.

Keşan Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm mahalleleri gezerek mama odaklarını doldurdu, mücavir alanlarda da besleme yaptı.

Süloğlu ilçesinde ise Edirne Belediyesi ve hayvansever dernekleri işbirliğinde sokak hayvanlarına mama ve yem bırakıldı.

Edirne ve ilçelerinde kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını besleme çalışmaları sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci