Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı Edirne ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki sokak hayvanları belediye ekiplerince beslendi.

Edirne ile Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki sokak hayvanları belediye ekiplerince beslendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, DKMP ekipleri, barınaklar ve sokak hayvanlarının beslenme noktalarını kontrol etti.

Edirne, Keşan ve Uzunköprü'de belediye ekipleri "can dostlar" için bu noktalara yiyecek bıraktı.

Ekiplerin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA