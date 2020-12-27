Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler polise yakalandı
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Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler polise yakalandı

27.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:46
Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler polise yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişiler polis ekiplerinin kontrolleri sırasında yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen kişiler polis ekiplerinin kontrolleri sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ilçe genelinde sokak, cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde bulundu.

Yapılan kontrollerde kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 26 kişi ile maske takmadığı tespit edilen 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Polsis ekipleri ilçe genelinde belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 16:48:42. #1.15#
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