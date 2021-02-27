Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf vatandaşlar vergi dairesinde yoğunluk oluşturdu
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Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf vatandaşlar vergi dairesinde yoğunluk oluşturdu

27.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:52
Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf vatandaşlar vergi dairesinde yoğunluk oluşturdu

Edirne'de vergi borcunu ödemek isteyen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşlar, vergi dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de vergi borcunu ödemek isteyen ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşlar, vergi dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, vergi borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşlar nedeniyle Edirne Vergi Dairesi Başkanlığında yoğunluk yaşandı.

Borç bilgilerini içeren belgeleriyle vergi dairesine gelen vatandaşlar, işlemlerini yaptırdıktan sonra evlerine döndü.

İşlem yaptıran Tayfun Akdoğan, AA muhabirine, uygulamanın faydalı olduğunu söyledi.

İsmail Yılmaz da hafta sonunda vergi dairelerinin açık olmasının yararlı olduğunu belirterek, "Biz de bu imkandan yararlanmak istedik. Gelip yapılandırma borcumuzu ödedik. İşlemlerimizi sıra beklemeden hızlı şekilde hallettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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