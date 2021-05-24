Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde oyun oynayan 9 kişiye tutanak hazırlandı
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kağıt oyunları oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası verildi.
Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kağıt oyunları oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 1. Murat Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.
Ekipler eve girdiğinde camdan atlayıp kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Evde çok sayıda iskambil destesi bulundu.
Emniyet güçlerinin evde kumar oynandığına dair tespitte bulunmadığı öğrenildi. Evdeki 9 kişi hakkında, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarını ihlalden tutanak tutuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin