Edirne'de sokağa çıkanların ateşi ölçüldü
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Edirne, Polis, Güncel

Edirne'de sokağa çıkanların ateşi ölçüldü

Edirne'de sokağa çıkanların ateşi ölçüldüEDİRNE'de hava sıcaklığının 23 dereceye çıkmasıyla birlikte vatandaşların dışarıya çıkabilme ihtimaline karşı, önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

10.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:02
Edirne'de sokağa çıkanların ateşi ölçüldü

Edirne'de sokağa çıkanların ateşi ölçüldü

EDİRNE'de hava sıcaklığının 23 dereceye çıkmasıyla birlikte vatandaşların dışarıya çıkabilme ihtimaline karşı, önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Kentin en işlek caddesine giren vatandaşların ateşleri ölçüldü, sık sık, 'evde kal' çağrıları yapıldı.

Koronavirüs salgını tedbirlerinin sıkı şekilde uygulandığı Edirne'de bugün hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıktı. Vatandaşların sıcak havada, 'evde kal' çağrılarına uymayıp dışarı çıkabileceği ihtimali üzerine kentte önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Kentin en önemli ve trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne girişler, bariyerlerle kapatılıp, girişlerin kontrollü sağlanmasının ardından bugün polis ve belediye ekipleri de bugün önlemleri en üst seviyede aldı. Caddeye giren tüm vatandaşların ekipler tarafından ateşler ölçülüp, evlerine gitmeleri istendi. Alınan tüm önlemlere rağmen evde kal çağrılarına uymayan Edirnelileri ise polis ekipleri araçlardan gün boyu 'evde kal' anonslar yaparak uyardı.

Edirne'de sokağa çıkanların ateşi ölçüldü

Kaynak: DHA

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