Edirne'de soğuk hava nedeniyle tarlalar buzla kaplandı

Edirne'de soğuk hava nedeniyle tarlalar buz tuttu.

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Günlerdir devam eden ayaz hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığı gece zaman zaman sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü, nem oranının yüzde 90 olması nedeniyle soğuk daha fazla hissedildi.

Soğuk hava nedeniyle Tunca Nehri kenarındaki tarlalar buz tuttu, bitkilerin üzeri kırağıyla kaplandı.

Dondurucu soğuk kentteki süs havuzlarının da buzla kaplanmasına neden oldu.

Edirneli Recep Işılak, AA muhabirine, kentte kuru soğuğun etkisini gösterdiğini söyledi.

Soğuktan korunmak için kat kat giyindiklerini anlatan Işılak, "Trakya ayazıyla meşhur. Soğuktan dolayı çok zorlanıyoruz. Suratımız kızarıyor soğuktan." dedi.

Soğuk insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Güvercinler havuzlardan buzları kırarak su içmeye çalıştı.

Tunca Nehri kenarındaki sahipsiz bir atın soğuktan etkilendiği gözlendi.