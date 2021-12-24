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Soğuk hava etkili oluyor

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte ayaz nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor.

Soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle bazı yollarda buzlanma meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu yollarda önlem aldı.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri sıcaklığın bugünden itibaren kademeli olarak artmasının beklendiğini bildirdi.

Soğuk hava etkili oluyor

Soğuk hava etkili oluyor

Soğuk hava etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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