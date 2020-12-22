Edirne'de sobayı tinerle tutuşturmak isteyen kişi yaralandı
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Edirne'de sobayı tinerle tutuşturmak isteyen kişi yaralandı

22.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:18
Edirne'de sobayı tinerle tutuşturmak isteyen kişi yaralandı

Edirne'de sobayı tinerle tutuşturmak isterken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de sobayı tinerle tutuşturmak isterken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'ndeki mobilya dükkanında çalışan A.R.P. sobayı tutuşturmak amacıyla tiner döktü.

Tinerin bir anda alev alması sonucu A.R.P. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. A.R.P. tedavisi için İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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