Edirne'de sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Edirne'de sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

AA, İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'ndaki evde ikamet eden S.K, S.G, A.G, T.G. ve N.K, sobadan sızan gazdan etkilendi.

Fenalaşan S.K'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, TOKİ Konutları, Edirne, Keşan, Güncel, Haber

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