Edirne'de Siyer-i Nebi Sınavı Yapıldı

Edirne'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince "Efendimizin İzinde" sloganıyla Hazreti Muhammed'in yaşamına ilişkin Siyer-i Nebi Sınavı yapıldı.

AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl altıncısı gerçekleşen sınava Edirne ve ilçelerindeki öğrencilerin katıldığını belirtti.

Sınavın gelenekselleştiğini belirten İriş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi bu sene de Peygamberimizin hayatıyla buluşturma gayreti içinde olduk. Sınav, gençlerimizden çok ciddi manada ilgi gördü. Bu münasebetle başta il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, okulların idarecilerine ve öğretmenlerine, sınava katılan öğrencilere ve velilerine teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıllarda ortaokul ve lise sınavını bir arada yapıyorduk. Bu sene sınavları ayırdık. Önce lise öğrencilerinin katıldığı sınavı gerçekleştirdik. İkinci dönemde de ortaokul öğrencilerinin sınavını gerçekleştireceğiz. Sınava olan ilgi her geçen sene daha da artıyor."