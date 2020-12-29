Edirne'de siyasi partilerin il başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tercan ve Demir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Tercan, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğraflarına oy verdi.

Demir de haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde de Guillaume Payen'in "Bebeklerde siperlik" fotoğraflarını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar