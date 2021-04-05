Edirne'de sivil toplum kuruluşları açıklama yapan bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu
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Edirne'de sivil toplum kuruluşları açıklama yapan bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne'de sivil toplum kuruluşları açıklama yapan bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Edirne'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, açıklama yapan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edirne'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, açıklama yapan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edirne Adliyesi'ne gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı Edirne İl Temsilcisi Yasin Nas, milletin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden sivil toplum kuruluşlarının dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetinde olduğunu belirtti.

Türk milletinin, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yek vücut olarak ayağa kalktığını ifade eden Nas, şunları kaydetti:

"Türk milleti kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır. 15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar.

Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri meydan. Dahili ve harici bütün bedhahlar, hainler ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki biz gerektiğinde bin gider bir döneriz ama zaferle döneriz."

Açıklamaya AK Parti Edirne Gençlik Kolları ile İHH, Selimiye İlim ve Kültür Derneği, Memur - Sen ve Mimar Sinan Vakfı'nın da aralarında yer aldığı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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