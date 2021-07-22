Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın hasara neden oldu
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Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın hasara neden oldu

Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Emek Sitesi'nde bulunan A blokun 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini gören site sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, sokağı güvenlik amacıyla trafiğe kapatırken yaklaşık 50 site sakini tedbir amacıyla tahliye edildi. TREDAŞ ekipleri elektriği, GAZDAŞ ekipleri de doğal gazı kesti.

Olay yerinde çalışma yapan 3 itfaiye ekibince söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Söndürme çalışmaları sırasında polis, yaşlı kadını dumandan etkilenmemesi için kucağına alarak bulunduğu evden tahliye etti. Apartmandan çıktığı sırada rahatsızlanan kişiye de sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan Balıkesir'de olduğu öğrenilen yangın çıkan dairenin sahibi Melek Sürü'ye telefonla haber verildi. Sürü'nün Balıkesir'den Edirne'ye doğru yola çıktığı öğrenildi.

Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın hasara neden oldu
Edirne'de sitedeki dairede çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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