Edirne'de sis trafik seyrini olumsuz etkiledi
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Edirne'de sis trafik seyrini olumsuz etkiledi

Edirne'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.

17.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:45
Edirne'de sis trafik seyrini olumsuz etkiledi

'de sisin görüş mesafesini düşürmesi hayatı olumsuz etkiledi.

saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi bazı çukur alanlarda 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin düşmesi sürücülerin trafikte ilerlemesini güçleştirdi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi ile tarihi köprülerin çevresini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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