Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Edirne'de etkili olan sisin görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşürmesi yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de etkili olan sisin görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşürmesi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dün geceden beri etkili olan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Meriç ve Tunca nehirleri çevresi ile Bosnaköy köyünde etkili olan sis güzel görüntüler de oluşturdu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.

Kentte bugün hava sıcaklığın en yüksek 16 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı