Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
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Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

25.12.2020 08:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:13

Edirne'de sis yer yer görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.

Edirne'de sis yer yer görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.

Dün etkili olmaya başlayan sis, bugün yoğunluğunu artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına kadar düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.

Kentin simgesi olan Selimiye Camisi, sis nedeniyle gözden kayboldu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde azalacağı ancak akşam saatlerinden itibaren etkisini tekrar artıracağını belirtti.

Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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