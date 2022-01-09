Edirne'de sis etkili oluyor
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Sabah etkili olmaya başlayan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte seyretmekte zorlanırken polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü kentte tarihi yapılar sis bulutu altında kaldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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