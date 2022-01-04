Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü - Haberler
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Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE'de gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

EDİRNE'de gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, Selimiye Camisi ve tarihi köprüler gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi  yer yer 30 metreye düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, kentin simgesi tarihi eserler de gözden kayboldu. Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve tarihi Tunca ve Meriç köprüleri kısmen gözden kayboldu.Meteoroloji verilerine göre en düşük sıcaklığın 4 ile 9 derece olacağı kentte, önümüzdeki günlerde yağmur  bekleniyor.


Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

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Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Son Dakika Haberleri

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