Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü

EDİRNE'de gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, Selimiye Camisi ve tarihi köprüler gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, kentin simgesi tarihi eserler de gözden kayboldu. Sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi ve tarihi Tunca ve Meriç köprüleri kısmen gözden kayboldu.Meteoroloji verilerine göre en düşük sıcaklığın 4 ile 9 derece olacağı kentte, önümüzdeki günlerde yağmur bekleniyor.