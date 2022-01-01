EDİRNE (İHA) - Edirne'de sis etkili oldu

EDİRNE - Edirne'de görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent merkezinde bulunan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ve tarihi köprüler sisle kaplandı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, kent merkezinde sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. Kavşaklar başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu noktalarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri dikkatli gitmeleri için yönlendirdi.

Tarihi yapıtlar sisle kaplandı

Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Edirne'de altın üçgen olarak adlandırılan bölümde bulunan tarihi yapıtlar sis altında kalınca kartpostallık görüntüler oluştu. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye başta olmak üzere, Tunca ve Meriç Nehri ile kentte bulunan tarihi çarşılar sisle kaplandı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sisli havanın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.