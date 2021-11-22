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EDİRNE'DE YOĞUN SİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kentin simgesi olan tarihi Selimiye Camisi, sisten dolayı görünmez oldu.

Edirne, sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, yollarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentin yüksek yerlerinde etkisini artıran sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği tarihi Selimiye Camii, gözden kayboldu. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın ilerleyen saatlerde etkisini yitireceğini söyledi.

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

EDİRNE'DE YOĞUN SİS

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