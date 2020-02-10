Edirne'de sınırı geçmek isteyen 124 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de sınırı geçmek isteyen 124 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 124 düzensiz göçmen yakalandı.

10.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:48
Edirne'de sınırı geçmek isteyen 124 düzensiz göçmen yakalandı

'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 124 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.


İpsala, Enez, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Suriye, Pakistan, Eritre, Filistin, Bangladeş ve Fas uyruklu 124 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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