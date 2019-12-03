Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.

03.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:02
Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı

'de sınırında yakalanan şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü yakınlarında askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.Ç'yi yakaladı.

Yakalanan şüphelinin "PKK terör örgütüne üye olma" suçundan açık dosyası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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