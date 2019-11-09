Edirne'de sınırda yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
Edirne'de sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi, tutuklandı.
09.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:30
Edirne'de sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi, tutuklandı.
Hudut askerleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Askerler, şüpheli M.Ç'yi yakaladı.
Terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen M.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA